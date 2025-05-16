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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Магуайр забил на 16-й минуте, но гол отменён

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Магуайр забил на 16-й минуте, но гол отменён
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В эти минуты проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Матч начался в 22:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

На 16-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр открыл счёт, но после просмотра VAR гол отменён из-за положения «вне игры».

После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.

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