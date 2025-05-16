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Стало известно, когда Анчелотти будет представлен в качестве тренера сборной Бразилии

Стало известно, когда Анчелотти будет представлен в качестве тренера сборной Бразилии
Карло Анчелотти
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии после последнего тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на Globo Esporte.

По информации источника, 65-летний итальянский специалист будет представлен в качестве главного тренера южноамериканской сборной 26 мая, сразу после окончания сезона Примеры. В последнем, 38-м туре «сливочные» проведут встречу с «Реалом Сосьедад».

Напомним, Анчелотти дебютирует в качестве тренера сборной Бразилии в матче квалификации Южной Америки к чемпионату мира с национальной командой Эквадора (6 июня). Также летом Карло сыграет со сборной Парагвая.

Национальная команда Бразилии занимает пятое место в рейтинге ФИФА.

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