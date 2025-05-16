Relevo: Луис Диас — главная цель «Барселоны» на лето, вингер оценивается в € 80 млн

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас является главной трансферной целью «Барселоны» на грядущее лето. В каталонском клубе видят в 28-летнем футболисте игрока, способного избавить команду от зависимости от вингера Рафиньи. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, мерсисайдцы оценивают колумбийского нападающего в € 80 млн. У сине-гранатовые появится возможность приобрести Диаса, если они смогут соблюсти летом финансовое правило 1:1. Подчёркивается, что даже в таком случае «Барселоне» будет тяжело купить вингера, поскольку «Ливерпуль» не хочет терять ещё одного лидера команды после ухода из клуба защитника Трента Александер-Арнольда.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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