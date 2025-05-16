«Астон Вилла» уверенно обыграла «Тоттенхэм» и поднялась на четвёртое место в АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Конса – 59' 2:0 Камара – 73'
Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. Отличился защитник «Астон Виллы» Эзри Конса. На 73-й минуте полузащитник Бубакар Камара удвоил преимущество хозяев.
После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 66 очков. Бирмингемцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 38 очками располагается на 17-й строчке.
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