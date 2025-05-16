Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Тоттенхэм, результат матча 16 мая 2025, счет 2:0, чемпионат Англии 2024-2025

«Астон Вилла» уверенно обыграла «Тоттенхэм» и поднялась на четвёртое место в АПЛ
Комментарии

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Конса – 59'     2:0 Камара – 73'    

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. Отличился защитник «Астон Виллы» Эзри Конса. На 73-й минуте полузащитник Бубакар Камара удвоил преимущество хозяев.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 66 очков. Бирмингемцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 38 очками располагается на 17-й строчке.

Материалы по теме
Игрок «Ювентуса» Дуглас Луис объяснил свои слова о выступлениях за «Астон Виллу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android