Палмер — первый игрок «Челси», создавший 70+ моментов за сезон в АПЛ после Азара

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер стал первым футболистом «синих», создавшим как минимум 70 моментов с игры в одном сезоне английской Премьер-лиги после экс-вингера лондонского клуба Эдена Азара, который создал 80 моментов в АПЛ сезона-2018/2019. Об этом сообщает Squawka.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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