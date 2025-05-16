Эгаш Касинтура — о махачкалинском «Динамо»: лидерам сложно играть против нас

Форвард «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура объяснил, почему клубу удаётся достойно выступать в дебютном сезоне в чемпионате России.

«С первого дня в клубе я слышу, что неважно, кто выходит против нас, главное — кто рядом. Лидерам сложно играть против «Динамо». Мало кто ожидал, что на текущем этапе команда будет на том месте в таблице РПЛ, где находится сейчас.

Многие считали, что, скорее всего, будем занимать последние места. И по качеству игры могу сказать, что если показать несколько матчей людям, которые до этого не следили за РПЛ, то они бы не поверили, что команда только вышла из Первой лиги», — сказал Касинтура в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 18 мая, начало — в 14:00 мск.