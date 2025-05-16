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Агент Ольмо отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику

Агент Ольмо отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику
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Агент Энди Бара, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо, прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к его клиенту.

«Мы не ведём переговоров ни с каким другим клубом. Дани сейчас очень счастлив в «Барселоне». Он выигрывает там титулы и является частью отличной команды. Слухи не соответствуют действительности. Но, конечно, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем», — приводит слова агента Ольмо журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Ольмо перешёл в «Барселону» минувшим летом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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