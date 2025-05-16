«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Кукурелья открыл счёт на 71-й минуте

В эти минуты проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Матч начался в 22:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

На 71-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья открыл счёт, получив голевую передачу от Риса Джеймса — 1:0.

После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.