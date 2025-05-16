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Хёйсен успешно прошёл медицинский осмотр перед трансфером в «Реал» — Романо

Хёйсен успешно прошёл медицинский осмотр перед трансфером в «Реал» — Романо
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Защитник «Борнмута» и сборной Испании Дин Хёйсен успешно прошёл медицинское обследование для перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Хёйсен проходил медицинские тесты в Лондоне.

Ранее стало известно, что футболист подпишет пятилетнее соглашение до 2030 года. Сообщается, что «сливочные» заплатят «Борнмуту» около € 60 млн.

В нынешнем сезоне Хёйсен провёл за «Борнмут» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 42 млн.

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