Хёйсен успешно прошёл медицинский осмотр перед трансфером в «Реал» — Романо

Защитник «Борнмута» и сборной Испании Дин Хёйсен успешно прошёл медицинское обследование для перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Хёйсен проходил медицинские тесты в Лондоне.

Ранее стало известно, что футболист подпишет пятилетнее соглашение до 2030 года. Сообщается, что «сливочные» заплатят «Борнмуту» около € 60 млн.

В нынешнем сезоне Хёйсен провёл за «Борнмут» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 42 млн.