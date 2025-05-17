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Гвардиола заявил, что победа в Кубке Англии не первостепенная задача для «Манчестер Сити»

Гвардиола заявил, что победа в Кубке Англии не первостепенная задача для «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о важности Кубка Англии для его команды. В субботу, 18 мая, «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас» в финальном матче этого соревнования. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом-то и проблема: Кубок Англии сейчас не на первом месте. Никогда не бывает достаточно. Конечно же, мы этого хотим [выиграть трофей]. Теперь, когда команда дошла сюда, она хочет поднять трофей. Мы разочарованы нашими выступлениями в этом сезоне, но я уверен, что «Манчестер Сити» хорошо сыграет и составит конкуренцию «Кристал Пэлас», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

После 36 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 65 очков и занимает пятое место.

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