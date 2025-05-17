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Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 16 мая

Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 16 мая
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В пятницу, 16 мая, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 прошли два матча 37-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Англии 16 мая:

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 2:0;
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0.

Досрочное чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». После 36 матчей у команды 83 набранных очка. «Арсенал» занимает второе место с 68 очками в 36 матчах. Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл Юнайтед». Чёрно-белые набрали 66 очков в 36 матчах. Замыкают турнирную таблицу «Саутгемптон» (12 очков), «Лестер Сити» (22) и «Ипсвич Таун» (22). Все три команды уже лишились теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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