Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 16 мая

В пятницу, 16 мая, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 прошли два матча 37-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Англии 16 мая:

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 2:0;

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0.

Досрочное чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». После 36 матчей у команды 83 набранных очка. «Арсенал» занимает второе место с 68 очками в 36 матчах. Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл Юнайтед». Чёрно-белые набрали 66 очков в 36 матчах. Замыкают турнирную таблицу «Саутгемптон» (12 очков), «Лестер Сити» (22) и «Ипсвич Таун» (22). Все три команды уже лишились теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ.