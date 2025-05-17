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Экс-игрок «Пари НН» Стоцкий: при Гончаренко клуб не совершил никакого скачка

Экс-игрок «Пари НН» Стоцкий: при Гончаренко клуб не совершил никакого скачка
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Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался о выступлениях команды после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«После своего выхода в РПЛ «Пари НН» в каждом сезоне борется за выживание. Этот год не стал исключением. Команда не может выйти на новый уровень. Почему? Все факторы в совокупности. При Гончаренко «Пари НН» не совершил никакого скачка. Как он играл до него, так он играет и с ним. Приглашая его, руководство надеялось набрать больше очков», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

Напомним, нижегородцы объявили о назначении Гончаренко на пост главного тренера 9 октября. Также за свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре», «Урале» и «Кубани».

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

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