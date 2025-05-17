«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и поднялся на четвёртое место в АПЛ
Поделиться
Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Челси» обыграл «МЮ» со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кукурелья – 71'
На 71-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья открыл счёт, получив голевую передачу от Риса Джеймса — 1:0.
После 37 сыгранных матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.
Комментарии
- 17 мая 2025
-
00:48
-
00:31
-
00:31
-
00:19
-
00:17
-
00:17
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 16 мая 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:33
-
23:27
-
23:23
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:39
-
22:30
-
22:27
-
22:13
-
22:12
-
22:03
-
22:00
-
21:49
-
21:39
-
21:32
-
21:23
-
21:21
-
21:21