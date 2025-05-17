«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и поднялся на четвёртое место в АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Челси» обыграл «МЮ» со счётом 1:0.

На 71-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья открыл счёт, получив голевую передачу от Риса Джеймса — 1:0.

После 37 сыгранных матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.