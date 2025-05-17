«Челси» может перехватить у «Ливерпуля» нападающего, способного заменить Нуньеса — CO

«Челси» пристально следит за 23-летним форвардом «Брайтона» Жуаном Педро, которым также интересуется «Ливерпуль». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы видят в бразильском футболисте потенциальную замену для нападающего Дарвина Нуньеса. «Чайки» установили цену на Педро в размере € 60 млн. На текущий момент нет сведений, способна ли данная стоимость отпугнуть указанные английские гранды.

В нынешнем сезоне Жуан Педро принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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