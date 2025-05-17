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Джуд Беллингем высказался об участии в предстоящем клубном чемпионате мира

Джуд Беллингем высказался об участии в предстоящем клубном чемпионате мира
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался об участии в предстоящем клубном чемпионате мира — 2025.

«Это возможность заработать новый титул. Это реально — попытаться стать первым, кто его выиграет. Это также шанс выступить в Америке, где я обычно не играл, и встретиться с соперниками, с которыми ты обычно не соревнуешься. Я думаю, что в этом много хорошего. Также считаю, что все наши игры будут удачными, потому что у нас есть фанаты по всему миру. Мы были там на предсезонке, и с каждым годом видим всё больше наших болельщиков», — приводит слова Беллингема AS.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В первом матче турнира 15 июля «Интер Майами» встретится с египетским «Аль-Ахли». Из европейских команд первой начнёт путь на турнире мюнхенская «Бавария», которая в тот же день сыграет с клубом «Окленд Сити» из Новой Зеландии.

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