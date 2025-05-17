Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего КЧМ-2025

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего клубного чемпионата мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

«Надеюсь, что там будет много болельщиков и представителей разных культур. Обычно в Соединенных Штатах любят этот вид спорта, и мы проводим там товарищеские матчи каждый год летом. Я надеюсь, что они принесут страсть на клубный чемпионат мира и на ЧМ в следующем сезоне. С нетерпением жду этого. Всегда приятно видеть, сколько болельщиков приходят на наши предсезонные игры. Надеюсь, что на клубном чемпионате мира будет много болельщиков «Реала» из Северной Америки, это будет очень весело», — приводит слова Куртуа AS.