«МЮ» впервые в истории АПЛ завершит сезон, ни разу не победив в двух матчах подряд
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«Манчестер Юнайтед» первый раз в истории английской Премьер-лиги завершит сезон, ни разу не победив в двух матчах подряд. Об этом сообщает Squawka.
Кроме того, уступив «Челси» во встрече 37-го тура АПЛ (0:1), «красные дьяволы» стали первой командой в истории соревнования, которая не одержала ни одной победы в восьми играх подряд (шесть поражений и две ничьих).
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кукурелья – 71'
После 37 матчей английской Премьер-лиги команда Рубена Аморима набрала 39 очков и занимает 16-е место. В заключительном, 38-м туре соревнования «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 25 мая и пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
Необычные названия футбольных клубов:
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