Стала известна причина возможного срыва перехода Семеньо в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по крайнему нападающему «Борнмута» Антуану Семеньо. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, переход ганского футболиста в стан «красных дьяволов» будет зависеть от того, пройдёт ли команда квалификацию в Лигу чемпионов, а также от её продаж летом. Подчёркивается, что «Борнмут» хочет выручить с трансфера 25-летнего нападающего £ 60 млн.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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