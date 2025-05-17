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Микель Артета ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков «Арсенала»

Микель Артета ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии домашнего матча 37-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков своей команды — Деклана Райса, Леандро Троссарда, Габриэла Мартинелли и Юрриена Тимбера.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они частично тренировались. Завтра решим, готовы ли они к полной нагрузке», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Матч «Арсенал» — «Ньюкасл» состоится 18 мая на лондонском стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток назначен на 18:30 мск. «Канониры» занимают в турнирной таблице вторую строчку, набрав 68 очков в 36 матчах, «Ньюкасл» с 66 очками находится на третьем месте.

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