Гвардиола раскритиковал календарь АПЛ из-за матча «Манчестер Сити» — «Борнмут» во вторник

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал календарь ближайших матчей своей команды. В субботу 17 мая «горожане» сыграют в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас», во вторник 20 мая им предстоит домашняя встреча 37-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Во вторник вечером нам предстоит сыграть против такой сильной команды Премьер-лиги, как «Борнмут», которая борется за попадание в Лигу конференций. Нам придётся с этим смириться.

В пятницу вечером они ставят матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», и это то, что они должны делать, когда это возможно. Сыграем мы во вторник или среду, это мало что изменит — но они принимают решение, и во вторник мы будем играть здесь», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» с 65 очками в 36 матчах занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и имеет шансы подняться в зону участия в Лиге чемпионов.

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