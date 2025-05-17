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Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ

Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
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Лидер чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги «Краснодар» в предстоящем 29-м туре имеет возможность впервые в клубной истории стать чемпионом России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За два тура до финиша чемпионата «быки» лидируют, набрав 61 очко в 28 матчах. У находящегося на второй строчке таблицы «Зенита» 60 очков, при этом сине-бело-голубые в случае итогового равенства очков с «Краснодаром» будут выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). 17 мая в 29-м туре РПЛ чёрно-зелёные сыграют на выезде с «Оренбургом», 18 мая также в рамках 29-го тура петербуржцы проведут гостевой матч с «Ростовом».

«Краснодар» станет чемпионом в 29-м туре РПЛ, если выиграет матч с «Оренбургом», а «Зенит» на следующий день проиграет «Ростову» — в этом случае отрыв лидера составит не отыгрываемые за один тур четыре очка. При любой другой комбинации исходов чемпион России сезона-2024/2025 будет определён в заключительном 30-м туре.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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