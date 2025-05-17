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Защитник «Ростова» Мелёхин: после игры со «Спартаком» долго не мог уснуть, все на эмоциях

Защитник «Ростова» Мелёхин: после игры со «Спартаком» долго не мог уснуть, все на эмоциях
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, как команда восприняла выездную победу над московским «Спартаком» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (2:1) и выход в Суперфинал турнира.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Для меня дорога была сложнее, чем обычно — после игры долго не мог уснуть. Все на эмоциях были. Было тяжеловато, но, слава богу, доехали. Нас встретили наши болельщики. Неожиданно, приятно. Спасибо им за это», — сказал Мелёхин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет за трофей с московским ЦСКА, эта игра пройдёт на столичной арене «Лужники» и состоится 1 июня.

18 мая в 29-м туре РПЛ «Ростов» встретится на своём поле с «Зенитом», этот матч может иметь ключевое значение для определения чемпиона России.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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