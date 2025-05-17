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Владислав Радимов оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом в 29-м туре РПЛ

Владислав Радимов оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом в 29-м туре РПЛ
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара» в гонке с сине-бело-голубыми завоевать чемпионское звание в 29-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вполне может и такой расклад быть. Глядя на последние матчи нашего чемпионата — может произойти, что угодно. «Ростов» на эмоциях, последний домашний матч сезона, болельщики придут отблагодарить своим присутствием за выход в финал. «Зениту» будет непросто — он на выезде не всегда берёт очки там, где это нужно делать. «Краснодар» фаворит, но у «Оренбурга» последний шанс сохранить место в РПЛ», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

За два тура до финиша сезона «Краснодар» (61 очко в 28 матчах) опережает во главе турнирной таблицы РПЛ «Зенит» (60 очков в 28 матчах), при этом в случае равенства очков петербуржцы будут выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). Чтобы оформить чемпионство в 29-м туре РПЛ, «быкам» нужна собственная победа на выезде над ведущим борьбу за выживание «Оренбургом» и поражение сине-бело-голубых в гостевом матче с пробившимся в Суперфинал Фонбет Кубка России «Ростовом».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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