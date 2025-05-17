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Кукурелья — после победы «Челси» над «МЮ»: две игры, чтобы добиться чего-то особенного

Кукурелья — после победы «Челси» над «МЮ»: две игры, чтобы добиться чего-то особенного
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался после победы в домашнем матче 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0), в котором он стал автором единственного гола.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кукурелья – 71'    

«Шаг за шагом мы создаем что-то особенное, и теперь осталось всего две игры, чтобы добиться чего-то особенного. Самое главное, что всё зависит от нас. Так что мы должны сыграть в воскресенье, а затем думаем о финале», — приводит слова Кукурельи BBC.

После победы над «МЮ» «Челси» с 66 очками в 37 матчах занимает в АПЛ четвёртое место и продолжает борьбу за финиш в зоне Лиги чемпионов. В воскресенье 25 мая «синие» проведут заключительную игру национального чемпионата — выездную игру 38-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». 28 мая «Челси» сыграет с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций.

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