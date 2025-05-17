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Александр Побегалов объяснил, почему «Шинник» 15 лет не может вернуться в РПЛ

Александр Побегалов объяснил, почему «Шинник» 15 лет не может вернуться в РПЛ
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Спортивный координатор и бывший главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов ответил на вопрос о том, почему клуб долгое время не может вернуться в элитный дивизион российского футбола. В последний раз «Шинник» выступал в РПЛ в сезоне-2009.

— Почему последние годы для ярославской команды так складываются?
— Когда мы играли в первом дивизионе и выходили в Премьер‑лигу, играли там, такой колоссальной разницы в бюджетах не было. Да, в Ярославле никогда не было бюджета на уровне топовых команд, но разницы такой, какая существует сейчас, не было. Это одна из причин, чуть ли не главная, — сказал Побегалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

За два тура до завершения первенства Мелбет Первой лиги «Шинник» с 35 очками в 32 матчах занимает 14-е место, на восемь очков опередив зону вылета и гарантировав себе сохранение прописки в дивизионе.

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