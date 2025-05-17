Владислав Радимов: «Краснодар» боится проиграть чемпионство во второй раз

Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о моральном состоянии «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» боится проиграть чемпионство во второй раз. В прошлом году они лидировали. И в концовке потеряли очки на своём поле. И сейчас эта история повторяется. Могут ли обыграть «Оренбург»? Да легко. «Динамо» на своём поле? Могут», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

За два тура до финиша сезона «Краснодар» (61 очко в 28 матчах) опережает во главе турнирной таблицы РПЛ «Зенит» (60 очков в 28 матчах), при этом в случае равенства очков петербуржцы будут выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). До конца сезона «быкам» предстоит сыграть с «Оренбургом» на выезде и московским «Динамо» на своём поле.

В сезоне-2023/2024 «Краснодар» лидировал до 19-го тура, после чего откатился на второе, а затем на третье место. Перед домашним матчем 30-го тура с «Динамо» чёрно-зелёные сохраняли шансы на чемпионство, в итоге победа 1:0 принесла им итоговое второе место.

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