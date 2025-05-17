«Реал» может приобрести главную звезду «Байера» Флориана Вирца — Sky Sport Germany

«Байер», как сообщалось ранее, установил цену в размере € 150 млн за 22-летнего полузащитника Флориана Вирца. Леверкузенский клуб намерен незамедлительно отклонять предложения на сумму в € 100 млн от других клубов в случае, если они поступят. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник сообщает, что теперь к гонке за покупку игрока может подключиться мадридский «Реал». Однако произойдёт это только в том случае, если клуб сможет продать правого вингера Родриго, об уходе которого уже ходили слухи.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами.

Напомним, недавно «Реал» объявил о подписании контракта с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.

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