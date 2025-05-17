Мохамед Салах: в этом году у меня хорошие шансы выиграть «Золотой мяч»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько важно для него выиграть «Золотой мяч».

«Раньше это сводило меня с ума. Некоторые вещи не находятся в ваших руках, поэтому вы отпускаете их. Когда начинаешь работать, напоминаешь себе, чего хочешь добиться в сезоне, и это побуждает тебя работать усерднее. Я бы хотел однажды выиграть его. Но если этого не произойдёт, я не знаю, что делать.

Я уверен, что в этом году у меня хорошие шансы выиграть, но посмотрим», – приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, египтянин долгое время считался по оценкам журналистов и котировкам букмекеров фаворитом на получение данной награды, однако после раннего вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов его шансы заметно упали.

В текущем сезоне АПЛ Салах провёл 36 матчей, забил 28 голов и сделал 18 голевых передач.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной