Виктор Дьёкереш перейдёт из «Спортинга» в «Арсенал» за € 75 млн — A Bola

«Арсенал подпишет центрального нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша, сообщает A Bola.

По сведениям сточника, английский клуб уже договорился с 26-летним игроком о четырёх или пятилетнем контракте с зарплатой в € 8,3 млн. В свою очередь, «Спортинг» получит € 75 млн компенсации.

Дьёкереш выступает за португальский клуб с июля 2023-го, когда перешёл из «Ковентри» за € 24 млн. Ранее он выступал в АПЛ в составе «Брайтона».

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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