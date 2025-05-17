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Аргентинский журналист сообщил, когда пройдёт Финалиссима-2026

Аргентинский журналист сообщил, когда пройдёт Финалиссима-2026
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Наиболее вероятной датой проведения очередной Финалиссимы (матча между победителями континентальных первенств Европы и Южной Америки) является март 2026 года, сообщил в социальной сети X аргентинский журналист Гастон Эдул. В Финалиссиме-2026 должны сыграть сборные Испании и Аргентины.

Ранее официальный сайт УЕФА сообщил о встрече представителей КОНМЕБОЛ, УЕФА Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которая прошла в столице Парагвая Асунсьоне. На этой встрече обсуждались организационные вопросы Финалиссимы-2026.

Сборная Аргентины является не только действующим чемпионом Южной Америки и чемпионом мира, но и победителем предыдущей Финалиссимы-2022 — «альбиселесте» переиграли со счётом 3:0 на лондонской арене «Уэмбли» чемпиона Евро-2020 сборную Италии.

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