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«Реал» завершает подписание дорогостоящего защитника «Бенфики» Каррераса — источник

«Реал» завершает подписание дорогостоящего защитника «Бенфики» Каррераса — источник
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Мадридский «Реал» завершает подписание левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, футболист уже точно продолжит карьеру в испанском клубе, по трансферу осталось уладить последние детали. Ранее сообщалось, что в контракте испанского защитника указана сумма отступных в размере € 50 млн, однако на данный момент неизвестно, активирует ли её «королевский клуб», или за игрока будет заплачена меньшая сумма.

В нынешнем сезоне Каррерас принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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