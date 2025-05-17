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Алексей Козлов: Максименко и Сафонов — проекты «Спартака» и «Краснодара»

Алексей Козлов: Максименко и Сафонов — проекты «Спартака» и «Краснодара»
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Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов высказался об особом отношении красно-белых и «Краснодара» к вратарям из своих клубных академий Александру Максименко и Матвею Сафонову.

«Было видно, что Максименко — это проект «Спартака». У меня лично не было никаких сомнений, что он будет играть в основной команде. То же самое можно сказать и про Матвея Сафонова, который являлся проектом «Краснодара» и потихоньку подводился к основе. Ему много доверяли», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний Александр Максименко в текущем сезоне является основным голкипером московского «Спартака». 26-летний Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ».

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