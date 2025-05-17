Воспитанник «Спартака» Козлов рассказал о дискриминации русских в Литве

Воспитанник московского «Спартака», голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов высказался о дискриминации русских в Литве.

— В «Утенисе» я провёл полноценный сезон и подписал свой первый профессиональный контракт с зарплатой в € 500 в месяц. Это хороший опыт, потому что Первая лига Литвы на тот момент была очень серьёзная.

— Как оценишь период в Прибалтике?

— Интересный момент. Помню, был случай в Вильнюсе. Меня все уверяли, что там можно говорить на русском и вроде как все понимают. Мне надо было спросить дорогу. Я захожу в трамвай, а там человек лет 40-50. Я ему говорю: «Уважаемый, подскажите дорогу туда-то. Я в правильный трамвай сел?» А у него ноль реакции — как будто не замечает меня. Я переспросил, а он мне: «Иди отсюда!» Не очень хорошее отношение к нам, русским, в Литве ощущалось уже тогда. В Латвии этого было меньше. Напрямую в лоб неприязнь не проявляли, но за спиной чувствовалось, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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