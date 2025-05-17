Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» может подать иск против авторов фильма о вингере «Реала» Винисиусе

«Валенсия» может подать иск против авторов фильма о вингере «Реала» Винисиусе
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская «Валенсия» рассматривает возможность подачи иска против авторов документального фильма о вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре «Танцуй, Вини», сообщает Relevo.

Причиной этого называют искажённое освещение эпизода, произошедшего в мае 2023 года в матче «Валенсия» — «Реал» на «Месталье». Напомним, что тогда бразильский футболист «сливочных» подвергся расистским высказываниям со стороны фанатов «летучих мышей».

В документальном фильме, который стал доступным на стриминговом сервисе Netflix 15 мая, есть эпизод, где показано, как трибуна стадиона «Месталья» скандирует в адрес игрока «tonto» (дурак), но в субтитрах это переведено как «mono» (обезьяна).

Из-за этого «Валенсия» рассматривает возможность иск против авторов фильма, поскольку в этом фрагментов показаны события, которые не соответствуют действительности.

Источник отмечает, что в 2023 году главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти говорил, что лишь небольшая группа болельщиков называла Винисиуса Жуниора обезьяной во время того матча.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Винисиус Жуниор требует от «Реала» рекордную зарплату в истории клуба
Истории
Винисиус Жуниор требует от «Реала» рекордную зарплату в истории клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android