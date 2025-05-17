«Валенсия» может подать иск против авторов фильма о вингере «Реала» Винисиусе

Испанская «Валенсия» рассматривает возможность подачи иска против авторов документального фильма о вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре «Танцуй, Вини», сообщает Relevo.

Причиной этого называют искажённое освещение эпизода, произошедшего в мае 2023 года в матче «Валенсия» — «Реал» на «Месталье». Напомним, что тогда бразильский футболист «сливочных» подвергся расистским высказываниям со стороны фанатов «летучих мышей».

В документальном фильме, который стал доступным на стриминговом сервисе Netflix 15 мая, есть эпизод, где показано, как трибуна стадиона «Месталья» скандирует в адрес игрока «tonto» (дурак), но в субтитрах это переведено как «mono» (обезьяна).

Из-за этого «Валенсия» рассматривает возможность иск против авторов фильма, поскольку в этом фрагментов показаны события, которые не соответствуют действительности.

Источник отмечает, что в 2023 году главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти говорил, что лишь небольшая группа болельщиков называла Винисиуса Жуниора обезьяной во время того матча.

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