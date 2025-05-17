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«Для меня он был лучшим и величайшим капитаном». Дэвид Бекхэм высказался о бывшем партнёре

«Для меня он был лучшим и величайшим капитаном». Дэвид Бекхэм высказался о бывшем партнёре
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Бывший британский футболист Дэвид Бекхэм высказался о Рое Кине, которого считает лучшим капитаном.

«Я играл с такими игроками, как Пирло. Играл также с Нестой, Мальдини. Паоло был невероятным лидером, невероятным капитаном. Лучший защитник, которого я когда-либо видел. Даже в 41 год он делал вещи, которые никто не мог повторить.

Но я бы сказал, что лучшим капитаном, с которым я играл, был Рой Кин. Для меня он был лучшим и величайшим капитаном», – приводит слова Бекхэма Give me Sport.

Рой Кин — легендарный ирландский полузащитник, наиболее известный по выступлениям за английский «Манчестер Юнайтед» в 1990-х и начале 2000-х годов. Он был капитаном команды под руководством сэра Алекса Фергюсона и сыграл ключевую роль в завоевании множества титулов, включая требл в сезоне-1998/99 (Премьер-лига, Кубок Англии и Лига чемпионов).

Кин был известен своим бескомпромиссным стилем игры, лидерскими качествами и вспыльчивым характером. После завершения карьеры игрока работал тренером и футбольным аналитиком.

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА

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