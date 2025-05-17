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Стало известно, где продолжит карьеру Неймар, чей контракт с «Сантосом» истекает летом

Стало известно, где продолжит карьеру Неймар, чей контракт с «Сантосом» истекает летом
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Бразильский вингер Неймар продлит истекающий контракт с «Сантосом», сообщает издание TNT Sports Brasil.

Нынешнее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до лета 2025 года. По информации источника, оно будет продлено ещё на один год.

Неймар – воспитанник «Сантоса». Он вернулся в клуб в январе 2025 года. С тех пор бразилец провёл за команду девять матчей, в которых забил три гола.

Также за время своей карьеры вингер выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль». В составе каталонского клуба Неймар выиграл Лигу чемпионов.

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