Что нужно «Оренбургу», чтобы не вылететь из РПЛ по итогам 29-го тура

«Оренбург» в предстоящем 29-м туре Российской Премьер-Лиги рискует оформить прямой вылет в Мелбет Первую Лигу.

За два тура до финиша чемпионата «газовики» занимают предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета с 19 очками в 28 матчах. У находящегося на 14-й строчке таблицы (в зоне стыковых матчей) «Ахмата» 24 очка, при этом грозненцы в случае итогового равенства очков с «Оренбургом» будут выше по результатам личных встреч (0:0, 1:0). 17 мая в 29-м туре РПЛ южноуральцы сыграют на своём поле с «Краснодаром», 18 мая также в рамках 29-го тура Ахмат" проведёт домашнюю игру с махачкалинским «Динамо».

«Оренбург» избежит вылета в Первую лигу в 29-м туре РПЛ, если выиграет матч с «Краснодаром», а «Ахмат» на следующий день проиграет махачкалинскому «Динамо» — в этом случае разрыв между соперниками составит отыгрываемые за один тур два очка. При любой другой комбинации исходов «Оренбург» оформит прямой вылет из РПЛ уже в 29-м туре.

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