Александр Григорян: чемпионство действительно в руках «Краснодара», у него хороший расклад

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

«Хороший расклад у «Краснодара». «Оренбург» бьётся за выживание, минимальные шансы есть, но это открытая команда, а это для «Краснодара» очень важно. «Оренбург» будет играть. И последний матч с московским «Динамо», которое не будет запираться. Чемпионство действительно в руках «Краснодара», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

За два тура до финиша сезона «Краснодар» (61 очко в 28 матчах) опережает во главе турнирной таблицы РПЛ «Зенит» (60 очков в 28 матчах), при этом в случае равенства очков петербуржцы будут выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1).

«Быкам» осталось сыграть с «Оренбургом» на выезде и московским «Динамо» на своём поле, петербуржцам — с «Ростовом» в гостях и «Ахматом» дома.

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