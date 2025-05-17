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Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении тренера Зенита Анатолия Тимощука

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Тимощука
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На экс-капитана сборной Украины, ныне работающего в тренерском штабе санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука возбуждено уголовное дело, об этом сообщает официальный сайт украинской прокуратуры.

Данное уголовное дело возбуждено по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины. Тимощука подозревают в финансировании российской армии. Максимальное наказание по данному преступлению — 12 лет лишения свободы.

Суть обвинений связана с товарищеским матчем «Зенита» и «Кайрата», состоявшимся в сентябре 2024 года, в котором Анатолий принимал участие. На ту игру футболисты «Зенита» вышли в специальных футболках, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда. После встречи футболки с автографами участников продали на аукционе, вырученные средства отправили пострадавшим жителям Курской области, однако представители прокуратуры Украины считают, что деньги были отправлены военнослужащим российской армии.

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