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Российский вратарь кыргызстанского «Нефтчи» рассказал об эмоциях после забитого гола

Российский вратарь кыргызстанского «Нефтчи» рассказал об эмоциях после забитого гола
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Российский голкипер кыргызстанского «Нефтчи» Алексей Козлов рассказал о забитом им голе в национальном первенстве Кыргызстана.

«Были смешанные чувства — эйфория и непонимание, а уже во время празднования пришло осознание, что я забил гол. Эмоции были только положительные. Если честно, не задумывался о том, что принёс команде ничью. Сам факт гола затмил остальные чувства.

Меня никто не просил идти в штрафную площадь. Я сам решил. Сказал тренеру, что пойду, и он одобрил. После передачи понял, что немного пролетел траекторию, ещё и поскользнулся. Но партнёр по команде принял и обработал мяч, все соперники смотрели на него. Я отскочил под передачу и забил гол», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

3 мая 2025 года Алексей Козлов забил гол в матче 8-го тура чемпионата Кыргызстана «Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Узген» (3:3). На 90+6-й минуте удар Козлова принёс его команде ничью, при этом свой второй гол «Нефтчи» забил на 90+2-й минуте.

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Видео: Российский вратарь Козлов забил гол в чемпионате Кыргызстана

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