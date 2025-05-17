Экс-вратарь «Гомеля»: лидерам чемпионата Беларуси было бы сложно в Первой лиге России

Голкипер кыргызстанского «Нефтчи» (Кочкор-Ата), экс-вратарь белорусских «Торпедо» (Жодино), «Гомеля», «Минска», «Нафтана» и «Славии» Алексей Козлов

— Ты только зимой перешёл в чемпионат Кыргызстана. Как угораздило?

— Угораздило — интересное слово. Я считаю, что такой переход — это, наоборот, шаг вперёд в развитии. До этого я играл в Казахстане полгода, то есть со странами Центральной Азии знаком. К сожалению, в Россию не звали, хотя всегда мечтал поиграть там. Пригласили в Кыргызстан — поехал. Хотелось сменить обстановку после чемпионата Беларуси — он изжил себя. Захотелось нового вызова, а в Кыргызстане он реализовывается на 200 процентов. Я доволен тем, что играю здесь.

— В чемпионате Беларуси настолько всё плохо?

— К сожалению. Есть потолок зарплат. Не знаю, изменился ли он, но, когда я играл, он составлял $ 1 200 в месяц. Это очень мало! Может быть, для местных ребят, которые живут в Минске с родителями или имеют квартиру и автомобиль, таких денег достаточно, чтобы прожить. Но приезжим, у которых за спиной ничего нет, этого мало. Деньги уходят в ноль. Отложить толком ничего не получается — большая аренда жилья, и большие цены на всё.

— Финансы влияют на уровень футбола в Беларуси?

— Конечно. Кто из хороших и качественных футболистов поедет туда играть? Никто.

— С чем можно сравнить уровень чемпионата Беларуси?

— Плюс-минус «Золото» Второй лиги России. Минскому «Динамо» и БАТЭ было бы очень сложно в нашей Первой лиге. Если фантазировать, эти команды занимали бы места ниже середины таблицы ФНЛ, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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