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Главный тренер «Челси» Мареска: никогда не видел, чтобы «МЮ» был таким агрессивным

Главный тренер «Челси» Мареска: никогда не видел, чтобы «МЮ» был таким агрессивным
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу лондонцев в домашнем матче 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кукурелья – 71'    

«Это была уверенная игра. Мы ожидали сложностей от «Манчестер Юнайтед». Они играли очень хорошо. Я никогда не видел, чтобы «Манчестер» был таким агрессивным в матчах с нами — было очень сложно. Мы провели прекрасную игру без мяча. Команда была очень агрессивной до самого конца, мы старались прессинговать выше, и я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Марески BBC.

После победы над «МЮ» «Челси» с 66 очками в 37 матчах занимает в АПЛ четвёртое место и продолжает борьбу за финиш в зоне Лиги чемпионов. «Красные дьяволы» с 39 очками в 37 матчах находятся на 16-м месте — на две строчки таблицы выше зоны вылета.

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