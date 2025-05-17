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Экс-игрок ЦСКА Чиди Одиа рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Экс-игрок ЦСКА Чиди Одиа рассказал, чем занимается после завершения карьеры
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Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа ответил, чем он занимается после завершения карьеры.

«Мне хорошо живётся сейчас. В основном я дома, в Нигерии. Иногда вылетаю в другие страны в отпуск. Футболе в моей жизни не так много, но два-три года назад я начал заниматься с детьми. Смотрю, как они играют, и, если вижу талант, сразу говорю родителям: он может лучше», — сказал Одиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нигерийский футболист выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

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