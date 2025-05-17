«Челси» победил «МЮ», «Флорида» уступила «Торонто» и сыграет 7-й матч КС. Главное к утру

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ, «Флорида Пантерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии Кубка Стэнли и сыграет решающий седьмой, российская баскетболистка Анастасия Косу официально дебютировала в женской НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».