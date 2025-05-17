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17 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты АПЛ, плей-офф НХЛ, МХЛ, НБА, Единая лига, Кубок Стэнли, теннис

«Челси» победил «МЮ», «Флорида» уступила «Торонто» и сыграет 7-й матч КС. Главное к утру
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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ, «Флорида Пантерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии Кубка Стэнли и сыграет решающий седьмой, российская баскетболистка Анастасия Косу официально дебютировала в женской НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и поднялся на четвёртое место в АПЛ.
  2. «Флорида» проиграла «Торонто», у Бобровского — 15 сейвов. Счёт в серии плей-офф — 3—3.
  3. Россиянка Анастасия Косу официально совершила дебют в женской НБА.
  4. Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Карлосом Алькарасом.
  5. «Нью-Йорк» разгромил чемпиона прошлого сезона «Бостон» и вышел в полуфинал плей-офф НБА.
  6. «Астон Вилла» уверенно обыграла «Тоттенхэм» и поднялась на четвёртое место в АПЛ.
  7. Relevo: Луис Диас — главная цель «Барселоны» на лето, вингер оценивается в € 80 млн.
  8. «МЮ» впервые в истории АПЛ завершит сезон, ни разу не победив в двух матчах подряд.
  9. «Зенит» победил «Локо» с преимуществом в 13 очков и повёл в серии 1/2 плей-офф ЕЛ.
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  11. ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 16 мая, календарь, таблица.
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