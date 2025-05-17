Чемпионат России по футболу: расписание матчей 29-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 17 мая, матчем «Оренбург» — «Краснодар» стартует 29-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание 29-го тура РПЛ (время — московское):
17 мая, суббота
14:00. «Оренбург» — «Краснодар»;
16:30. «Химки» — «Рубин»;
19:00. «Пари НН» — «Факел».
18 мая, воскресенье
13:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;
14:00. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;
16:30. «Динамо» Москва — «Акрон»;
19:00. «Ростов» — «Зенит».
19 мая, понедельник
20:30. «Локомотив» — ЦСКА.
Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 60 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 55 очками.
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