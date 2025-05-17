Нападающий «Пари НН» Босельи: отдадим всё для победы над «Факелом»

Уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Босельи высказался о предстоящем матче с воронежским «Факелом» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 17 мая, начало — в 19:00 мск.

«Для нас матч с «Факелом» будет очень важным. Я уверен, что мы выйдем на поле с ответственностью, с которой должны сыграть этот матч. Мы отдадим всё для победы», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Факел» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 16 очков.