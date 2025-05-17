Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 17 мая

Сегодня, 17 мая, в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 17 мая (время — московское):

14:00. «Оренбург» — «Краснодар»;

16:30. «Химки» — «Рубин»;

19:00. «Пари НН» — «Факел».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 55 очков. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (16) и «Оренбург» (19).

Самые титулованные футбольные клубы России: