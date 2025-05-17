Воспитанник «Барселоны» и экс-вратарь сборной Камеруна Ондоа может перейти в РПЛ — 237foot

Голкипер Рижской футбольной школы (РФШ) и бывший футболист национальной команды Камеруна Фабрис Ондоа может перейти в команду Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание 237foot.

По информации источника, неназванный российский клуб заинтересован в трансфере чемпиона Африки 2017 года в составе сборной Камеруна — Фабриса Ондоа. У 29-летнего вратаря 30 июня 2025 года заканчивается контракт с рижской командой, после чего камерунский голкипер станет свободным агентом. Сообщается, что в футболисте также заинтересованы в Швейцарии.

В нынешнем сезоне Ондоа провёл за РФШ 24 матча во всех турнирах, в числе которых восемь игр в общем этапе Лиги Европы. За 24 встречи Фабрис пропустил 29 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Ондоа является воспитанником академии Самуэля Это'О и каталонской «Барселоны». Помимо РФШ, Фабрис выступал за вторую команду «Барселоны», «Химнастик», «Севилью Атлетико», бельгийский «Остенде», «Алавес», хорватскую «Истру», латвийскую «Ауду» и французский «Ним». C РФШ экс-вратарь сборной Камеруна выиграл чемпионат страны и Суперкубок Латвии.