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Расписание матчей 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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В субботу, 17 мая, матчем «СКА-Хабаровск» — «Родина» стартовал 33-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 33-го тура Первой лиги (время — московское):

17 мая, суббота

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Родина»;
17:00. «Сочи» — «Торпедо»;
17:00. «Балтика» — «Енисей»;
19:00. «Чайка» — «Ротор».

18 мая, воскресенье

15:00. «Уфа» — «Арсенал» Тула;
16:00. «Тюмень» — «Урал»;
17:00. «Шинник» — «Сокол».

19 мая, понедельник

18:00. «КАМАЗ» — «Алания»;
18:00. «Нефтехимик» — «Черноморец».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 67 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (61), на третьем — «Черноморец» (58).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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