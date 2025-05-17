Расписание матчей 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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В субботу, 17 мая, матчем «СКА-Хабаровск» — «Родина» стартовал 33-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 33-го тура Первой лиги (время — московское):

17 мая, суббота

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Родина»;

17:00. «Сочи» — «Торпедо»;

17:00. «Балтика» — «Енисей»;

19:00. «Чайка» — «Ротор».

18 мая, воскресенье

15:00. «Уфа» — «Арсенал» Тула;

16:00. «Тюмень» — «Урал»;

17:00. «Шинник» — «Сокол».

19 мая, понедельник

18:00. «КАМАЗ» — «Алания»;

18:00. «Нефтехимик» — «Черноморец».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 67 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (61), на третьем — «Черноморец» (58).

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