Вагнер Лав: Семак очень умный, у него есть навык справляться с бразильцами «Зенита»

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак — лучший тренер в России. Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Сергей всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан был очень хорош.

Поэтому у него есть навык и возможности справляться с бразильцами «Зенита», — сказал Вагнер Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 28 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Ростовом». Матч состоится 18 мая, начало — в 19:00 мск.